UFFICIALE: Rosicky annuncia l'addio al calcio giocato

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

Tomas Rosicky annuncia il ritiro dal calcio giocato. L'ex centrocampista dell'Arsenal, tornato allo Sparta Praga nel 2016, ha dichiarato che lascerà il calcio giocato a causa dei numerosi infortuni che lo hanno colpito negli ultimi anni: "Dopo averci pensato a lungo, sono arrivato alla conclusione che il mio corpo non riesce più a soddisfare i requisiti necessari per fare il calciatore professionista. Voglio ringraziare lo Sparta Praga per avermi concesso di finire qui la mia carriera".