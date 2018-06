UFFICIALE: Salisburgo, dal Paris Saint-Gemain ecco Barry

Con una nota sul proprio sito ufficiale il Salisburgo comunica di aver acquistato Abdourahmane Barry, difensore centrale classe 2000 dal Paris Saint-Germain. Trasferimento a titolo definitiivo, accordo quinquennale.

Zudem kommt der 18-jährige Abdourahmane #Barry als Kooperationsspieler ablösefrei von Paris Saint-Germain und unterschreibt in Salzburg bis Mai 2023. ⚽ #ServusInSalzburg #RBS #Transfer // Welcome to Salzburg, Abdourahmane Barry! pic.twitter.com/IS5CwJLaR2

— FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) 15 giugno 2018