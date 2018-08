UFFICIALE: Salisburgo, rinnova Samassekou. Era obiettivo del Milan

Con una nota sul proprio sito ufficiale il Salisburgo annuncia il rinnovo di Diadie Samassekou. Il maliano, classe 1996, è stato fra gli obiettivi del Milan (e non solo) in quest'ultima finestra di mercato, per questo il club austriaco ha deciso di blindarlo fino al 2021.

OFFIZIELL: Diadie #Samassekou hält uns die Treue und verlängert bis 2021! // OFFICIAL: @diadios extends contract until 2021! pic.twitter.com/2B7HDup1IP — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) 27 agosto 2018