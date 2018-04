UFFICIALE: Schalke 04, Salif Sané firma fino al 2022

Il centrocampista Salif Sané, in scadenza di contratto con l'Hannover 96 nel prossimo giugno, ha già firmato con lo Schalke 04 che lo legherà al club dalla prossima estate fino al giugno del 2022.

OFFICIAL ✍️ Salif #Sané will join #Schalke this summer from @Hannover96. Welcome to the Royal Blues! 🔵⚪ #s04 pic.twitter.com/A5cysOiMZK

— FC Schalke 04 (@s04_en) 12 aprile 2018