UFFICIALE: Schalke 04, Schopf ha rinnovato fino a giugno 2021

Alessandro Schopf ha rinnovato con lo Schalke 04. Il centrocampista della Nazionale austriaca, classe 1994, ha firmato un nuovo accordo fino al 2021. Questo l'annuncio del club su Twitter:

BREAKING: Alessandro Schöpf has extended his contract at #S04 until 2021! ✍️ pic.twitter.com/3ZZs9cXOoP

— FC Schalke 04 (@s04_en) 15 febbraio 2018