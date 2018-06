UFFICIALE: Shakhtar Donetsk, preso il brasiliano Fernando Pedro

Acquisto brasiliano per lo Shakhtar Donetsk che ha annunciato l'arrivo dal Palmeiras di Fernando Pedro. Il giocatore di 19 anni ha firmato un contratto di cinque anni.

⚡ Fernando is a FC Shakhtar player! Welcome to the Club ⚒

More: https://t.co/nfvjqCaOmc pic.twitter.com/o8JpuSK3Ev

— FC SHAKHTAR ENGLISH (@FCShakhtar_eng) 16 giugno 2018