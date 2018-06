UFFICIALE: Shakhtar Donetsk, preso il portiere Shevchenko

Dopo l'acquisto di Fernando, lo Shakhtar Donetsk ha ufficializzato l'arrivo del portiere Oleksii Shevchenko che ha firmato un contratto di cinque anni con il club ucraino.

FC Shakhtar has signed a five-year deal with the goalkeeper Oleksii Shevchenko.

More: https://t.co/OL3CSs70c7 pic.twitter.com/Hp3c40kSNe

— FC SHAKHTAR ENGLISH (@FCShakhtar_eng) 17 giugno 2018