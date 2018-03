UFFICIALE: Shakthar Donetsk, Kayode in prestito dal Manchester City

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Olarenwaju Kayode lascia il Manchester City per volare in Ucraina. Dopo il prestito al Girona nella prima parte di stagione, la punta nigeriana classe 1993 va allo Shakthar Donetsk in prestito fino alla fine della stagione 2017/2018 con opzione d'acquisto per i neroarancio.