UFFICIALE: Siviglia, Pablo Machin è il nuovo allenatore

Pantaleo Corvino, dg della Fiorentina, dopo aver ritirato il premio al "Football Leader 2018" si è intrattenuto con i media presenti. Ecco quanto raccolto dai microfoni di RMC Sport: "Premio? E' un bel riconoscimento soprattutto per quello che la Fiorentina ha svolto negli anni per...

RMC SPORT - Dg Fiorentina: "Badelj via. Sportiello? Faremo altre scelte"

Palermo, seduta di lavoro mattutina. Domani Stellone in conferenza

Carpi, trattativa in corso per Lorusso del Trastevere

Palermo, sfida al Parma per Balotelli in caso di Serie A

Frosinone, goleada al Rieti in amichevole

Salernitana, occhi puntati su Tomi per la fascia sinistra

Salernitana, si cerca l'intesa per Montalto

Brescia, spunta il nome di Fini per la panchina

Pescara, Leone: "Fosse per me resterei tutta la vita qui"

Le panchine del futuro - Benevento, Bucchi la scelta per ripartire

Benevento, Di Carmine primo nome per l'attacco

Hellas, Setti spara alto: 5 milioni per sedersi al tavolo delle trattative

Salernitana, in arrivo Kalombo. Contratto triennale

Pescara, ritorno di fiamma per il centrocampista Memushaj

Battistini: "Molina e Asencio? Avellino club da tenere in considerazione"

Crotone, per la panchina piace anche Trocini

Con una nota sul proprio sito ufficiale il Siviglia comunica di aver ingaggiato Pablo Machin come nuovo allenatore. L'ex tecnico del Girona ha firmato un contratto di due stagioni con gli andalusi.

