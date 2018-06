UFFICIALE: Sochaux, arriva l'ucraino Budkivsky

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'attaccante ucraino Pylyp Budkivsky lascia l'Anzhi Makhachkala per approdare in Francia, sposando la causa del Sochaux. Il club transalpino ha ufficializzato l'ingaggio della punta ex Shakhtar Donetsk, classe '92. Nella sua carriera, Budkivsky ha collezionato sei presenze tra le file della Nazionale ucraina.