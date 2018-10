UFFICIALE: Spartak Mosca, esonerato Carrera

Massimo Carrera non è più l'allenatore dello Spartak Mosca. Lo rende noto il club con un comunicato ufficiale. L'allenatore italiano paga il pessimo inizio di stagione in campionato, con il clamoroso ko interno contro l'Arsenal Tula a sancire la fine del rapporto dopo poco più di due stagioni. 54 anni, Carrera è riuscito a entrare nella storia del club, riportando la squadra più popolare di Russia alla vittoria in campionato dopo un'attesa di 16 anni.