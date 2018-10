UFFICIALE: Sporting, arrivano 18 milioni dal contenzioso per Rui Patricio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Wolverhampton e Sporting Lisbona trovano un accordo: il club inglese verserà a quello portoghese 18 milioni di euro per chiudere la controversia relativa a Rui Patricio. Lo ha comunicato lo Sporting pochi minuti fa: ricordiamo che in estate il portiere si era liberato a zero dai biancoverdi dopo le minacce subite da parte di alcuni tifosi, come diversi altri colleghi. Una risoluzione unilaterale che aveva aperto un contenzioso tra lo Sporting e il giocatore, concluso da questo accordo.