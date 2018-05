UFFICIALE: Sporting Lisbona, c'è il difensore Marcelo. Clausola da 45 mln

Marcelo dos Santos Ferreira è un nuovo giocatore dello Sporting Lisbona. A comunicarlo è il club portoghese tramite i ppropri profili social. Il difensore, 28 anni, arriva dal Rio Ave firmando un contratto fino al 2021 e con una clausola rescissoria da 45 milioni di euro.



O #SportingCP informa que chegou a acordo com o jogador Marcelo proveniente do @RioAve_FC. O atleta assinou um contrato válido até 30 de Junho de 2021 com mais uma época de opção, ficando com uma cláusula de rescisão fixada nos 45 milhões de euros. #BemVindoMarcelo pic.twitter.com/KIJYF6gljP

— Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) 23 maggio 2018