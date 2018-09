Anton Ferdinand è un nuovo giocatore del St. Mirren. Il difensore, classe 1985, è fratello di Rio e cugino di Les Ferdinand e ha firmato con il club scozzese fino al termine della stagione in corso.

📝 #StMirren is delighted to announce the signing of English defender Anton Ferdinand. https://t.co/UHXMostJk3 pic.twitter.com/AaSQGX12Jz

— St Mirren FC (@saintmirrenfc) 14 settembre 2018