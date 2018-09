UFFICIALE: Stella Rossa, preso l'ex viola Marin. Giocherà la Champions

© foto di Federico De Luca

Marko Marin (29) giocherà la Champions League. L'attaccante tedesco, ex Fiorentina, Chelsea e Anderlecht, ha lasciato l'Olympiacos e la Grecia per giocare tra le file della Stella Rossa di Belgrado. L'ex nazionale tedesco ha firmato un contratto biennale con opzione per un'eventuale terza stagione. La Stella Rossa, formazione serba, è inserita nel raggruppamento della massima rassegna continentale con il Paris Saint-Germain, Napoli e Liverpool.