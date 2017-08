UFFICIALE: Stoke City, ecco Jesé Rodriguez

Lo Stoke City tramite il proprio profilo Twitter ha ufficializzato l'arrivo di Jesé Rodriguez dal Paris Saint-Germain. L'accordo con lo spagnolo - inseguito nei giorni scorsi anche dalla Fiorentina - prevede il prestito per una stagione.



✍️ Say 'Hola' to @JeseRodriguez10, who joins #SCFC on a season-long loan from @PSG_inside

👉 https://t.co/6Gz4tu5enS #WelcomeJesé pic.twitter.com/bLF5ohJHr4

— Stoke City FC (@stokecity) 16 agosto 2017