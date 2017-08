UFFICIALE: Stoke City, nuovo accordo con il talento Ramadan

Ramadan Sobhi, giovane talento emergente del calcio africano, ha prolungato il suo contratto con lo Stoke City. L'egiziano, esterno offensivo arrivato un anno fa dall'Al-Alhy, ha siglato un accordo che lo legherà al club inglese per altre cinque stagioni.

10 agosto 2017