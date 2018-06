UFFICIALE: Stoke City, preso Afobe in prestito con obbligo di riscatto

L'attaccante classe '93 Benik Afobe si trasferisce allo Stoke City. I biancorossi ne hanno appena annunciato l'arrivo dal Wolverhampton, in prestito per sei mesi con obbligo di riscatto da esercitare a gennaio. Questo il tweet del suo nuovo club:

#WelcomeAfobe

Stoke City are delighted to announce the signing of @Wolves striker Benik Afobe

The 25-year-old striker has moved to the bet365 Stadium on a six-month loan but with an obligation to purchase him for an undisclosed fee in January

👉 https://t.co/m3OlyfxJuH#SCFC pic.twitter.com/CoHv85EAL4

— Stoke City FC (@stokecity) 12 giugno 2018