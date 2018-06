UFFICIALE: Stoke City, preso il nazionale nigeriano Etebo

Lo Stoke City, attraverso i propri canali ufficiali, ha annunciato l'acquisto del centrocampista del Feirense Oghenekaro Peter Etebo. Il giocatore 22enne, che sarà protagonista con la Nigeria nei prossimi campionati del Mondo, ha firmato un contratto quinquennale ed è costato 7,5 milioni.

Stoke City are delighted to announce the signing of Nigerian international Oghenekaro Peter Etebo on a five-year contract

The 22-year-old midfielder joins the Potters from Portuguese side Feirense for a fee of €7.2million

