UFFICIALE: Stoke City, si riparte dal nuovo tecnico Rowett

Retrocesso in Championship dopo una seconda parte di stagione disastrosa in Premier, lo Stoke City ha annunciato il nuovo tecnico per i prossimi tre anni: si tratta di Gary Rowett, come comunicato via Twitter dallo stesso club, il quale prende il posto dell'esonerato Lambert.



#WelcomeGary Stoke City are delighted to announce the appointment of Gary Rowett as the Club’s new manager.#SCFC 🔴⚪️ pic.twitter.com/8IBkrSt9oA — Stoke City FC (@stokecity) 22 maggio 2018