Lo Stoke City ha annunciato la cessione di Kevin Wimmer. Il difensore giocherà all'Hannover in prestito per una stagione.

Defender Kevin Wimmer has today joined Bundesliga side Hannover 96 on loan until the end of the 2018/19 season.

— Stoke City FC (@stokecity) 27 maggio 2018