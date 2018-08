UFFICIALE: Strasburgo, preso il terzino Carole dal Galatasaray

© foto di Imago/Image Sport

C'è un nuovo rinforzo nella difesa dello Strasburgo. La società alsaziana ha infatti annunciato l'ingaggio del laterale mancino classe '91 Lionel Carole, terzino francese di origine della Martinica. Il calciatore, l'anno scorso in prestito al Siviglia, arriva in Ligue 1 dal Galatasaray ed ha firmato per le prossime tre stagioni.