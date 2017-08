UFFICIALE: Sunderland, ecco Marc Wilson dal Bournemouth

Colpo last minute per il Sunderland. I Black Cats infatti hanno ufficializzato l'acquisto del difensore Marc Wilson dal Bournemouth.

✍️ DONE DEAL: Defender Marc Wilson has arrived at #SAFC on a permanent basis from @afcbournemouth. Welcome to Wearside, Marc! 🔴⚪ pic.twitter.com/513Ai9Krfn

— Sunderland AFC (@SunderlandAFC) 31 agosto 2017