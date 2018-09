UFFICIALE: Sunderland, licenziato Djilobodji: in ritardo e fuori forma

© foto di Imago/Image Sport

Papy Djilobodji licenziato dal Sunderland. Il club di Football League One aveva chiesto al difensore classe 1989 di trovarsi una squadra o di tornare alla base in buone condizioni fisiche. Il senegalese non è riuscito però a rispettare i patti e si è presentato a Sunderland con un mese di ritardo per poi non superare i test fisici. Djilobodji ha dunque violato il proprio contratto in essere coi Black Cats, facendo scattare l'immediata risoluzione dello stesso.