UFFICIALE: Swansea, esonerato Paul Clement

Paul Clement non è più l'allenatore dello Swansea. Lo ha annunciato la società gallese con un comunicato ufficiale sul proprio sito internet. Insieme a Clement lasciano anche i membri del suo staff tecnico. Il nome del prossimo allenatore sarà comunicato nelle prossime 24 ore. Lo Swansea è ultimo in classifica con soli 12 punti.

We can confirm that the club has tonight parted company with head coach Paul Clement.

Full statement ➡️ https://t.co/1VbiF9jeNt pic.twitter.com/JLFJSjKGx7

— Swansea City AFC (@SwansOfficial) 20 dicembre 2017