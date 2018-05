UFFICIALE: Swansea, il tecnico Carvalhal lascia la panchina

E' ufficiale: Carlos Carvalhal lascia la panchina dello Swansea. A comunicarlo tramite il proprio sito è lo stesso club, arrivato terzultimo in Premier League e dunque retrocesso in Championship. Il contratto del tecnico era in scadenza a giugno 2018.



We can confirm that the club will not be extending Carlos Carvalhal’s contract.

Everyone at the #Swans would like to thank Carlos for his efforts and wish him all the best for the future.

📰➡️ https://t.co/XfNOHX6wfB pic.twitter.com/gq3weAXKFL

— Swansea City AFC (@SwansOfficial) 18 maggio 2018