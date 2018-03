UFFICIALE: Taiwo si trasferisce al Rovaniemen

Allegri: “Grande partita di tutti, Dybala si sta affermando anche in Europa”

Presente in conferenza stampa, Max Allegri ha commentato la prestazione dei due argentini Gonzalo Higuain e Paulo Dybala. “I gol di stasera sono importanti per loro ma tutti hanno fatto una grande partita, a partire dai difensori che hanno difeso bene in fase di uno contro uno. Ora...