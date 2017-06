UFFICIALE: Tedesco nuovo allenatore dello Schalke 04

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come preannunciato, lo Schalke 04 ha ufficializzato il nuovo allenatore per la prossima stagione. Sulla panchina del club militante in Bundesliga si siederà Domenico Tedesco, 31enne originario di Rossano Calabro. Tedesco ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2019.