UFFICIALE: Tottenham, blindato fino al 2023 il giovane talento Winks

Il Tottenham blinda Harry Winks. Il centrocampista inglese classe '96, che quest'anno ha collezionato ben 25 presenze con gli Spurs, ha firmato infatti un nuovo contratto fino al 2023. Questo l'annuncio del club su Twitter.

✍️ We are delighted to announce that @HarryWinks has signed a new contract with the Club, which will run until 2023.

🙌 #OneOfOurOwn 🙌 pic.twitter.com/BT1YsYJVIV

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 17 maggio 2018