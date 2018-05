UFFICIALE: Tottenham, rinnovo fino al 2021 per il giovane Carter-Vickers

Cameron Carter-Vickers ha rinnovato col Tottenham. Il difensore statunitense classe 1997, in prestito all'Ipswich Town in questa stagione, ha firmato un nuovo contratto con gli Spurs fino al 2021.

After a season away, @cameroncv2 is back and raring to go.

đź“° Read our full interview with the defender after he signed a new contract - https://t.co/ZKNcqX9jYn #COYS pic.twitter.com/BH673QLwGt

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 17 maggio 2018