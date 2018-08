UFFICIALE: Tottenham, Shashoua in prestito all'Atletico Baleares

Partenza in casa Tottenham. Come informa la società sul proprio profilo Twitter, il giovane Samuel Shashoua passerà in prestito all’Atletico Baleares.

Samuel Shashoua has joined Atlético Baleares on loan until the end of the season, subject to international clearance.

Good luck, @Sam_shash. pic.twitter.com/5uYjHmp7V3

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 26 agosto 2018