UFFICIALE: Valeri Bojinov rescinde il contratto col Losanna

È durata solo pochi mesi l'avventura di Valeri Bojinov in Svizzera con la maglia del Losanna. L'attaccante bulgaro ex Juve e Fiorentina (dopo aver disputato 6 gare in 2 mesi, con 0 gol) ha infatti risolto il proprio contratto ed è ora di nuovo libero di trovarsi una nuova sistemazione.