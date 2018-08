UFFICIALE: Valeri Bojinov torna a casa. Ha firmato con il Botev Vratsa

© foto di Tommaso Sabino/TuttoLegaPro.com

L'avventura al Rijeka, intrapresa nello scorso febbraio, non è mai decollata del tutto e Valeri Bojinov ha così voluto lasciare Fiume per tornare in patria. L'attaccante bulgaro classe '86, che in carriera vanta anche lunghi trascorsi entro i confini del campionato italiano, si è accasato ufficialmente al Botev Vratsa, società che attualmente occupa il nono posto della Parva Liga bulgara.