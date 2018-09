UFFICIALE: Valladolid, Ronaldo è il nuovo azionista di maggioranza

Ronaldo Luiz Nazario da Lima è il nuovo azionista di maggioranza del Real Valladolid. Il brasiliano ha acquistato il 51% delle quote del club biancoviola ed ha inoltre assunto la carica di presidente: "Vogliamo che il Valladolid si consolidi in Primera. Questa nuova gestione è definita in quattro parole: competitività, trasparenza, rivoluzione e social. Vogliamo crescere fin dove le nostre ambizioni ce lo consentiranno".