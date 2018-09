UFFICIALE: Villarreal, l'ex Udinese Iturra firma per una stagione

Le voci dei protagonisti, le esclusive di mercato e tanto altro su TMW: di seguito le notizie più importanti del primo pomeriggio. La Quota azzurra della Serie A: i possibili nazionali, club per club - Leggi la news, CLICCA QUI! LIVE TMW - Jorginho: "Sarri e Ancelotti? Differenze...

Campionati in Europa: Grecia, manita Olympiacos

Campionati in Europa: Norvegia, due squadre si contendono il titolo

Campionati in Europa: Polonia, Lechia Danzica al comando

Campionati in Europa: Portogallo, poker Benfica. Tris al comando

Campionati in Europa: Rep. Ceca, Plzen spazzato via dallo Slavia

Campionati in Europa: Romania, Craiova si Mangia la Dinamo

Campionati in Europa: Russia, Zenit e Spartak si annullano

Campionati in Europa: Scozia, Ntcham regala l'Old Firm al Celtic

Campionati in Europa: Serbia, Stella Rossa dominatrice

Man United, per il Mail 4 giocatori sono ai ferri corti con Mourinho

Campionati in Europa: Svezia, AIK imbattuto allunga al comando

Campionati in Europa: Svizzera, Young Boys cannibale

Campionati in Europa: Turchia, il Galatasaray perde la Trebisonda

Campionati in Europa: Ucraina, Dinamo ko in casa. Shakhtar allunga

Campionati in Europa: Ungheria, duello Ferencvaros-Honved

Barcellona, Mundo Deportivo: arriverà Rabiot a parametro zero

Villarreal, l'ex Udinese Iturra firma per una stagione

Man United, niente Serie A per Darmian: adesso può rinnovare il contratto

C'è del marcio in Danimarca. Nazionale e convocati allo sbando

Manuel Iturra è un nuovo giocatore del Villarreal. Il centrocampista cileno, classe '84, firma per una stagione dopo essersi svincolato dal Malaga. Iturra vanta anche 17 presenze con la maglia dell'Udinese nella stagione 2015/2016.

La Spal con Semplici in panchina e Petagna

Il Frosinone rinnovato in estate

Il Chievo per l'ennesima impresa

Il Bologna con Inzaghi in panchina

