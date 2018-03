UFFICIALE: Watford, Capoue rinnova fino al 2022

Il centrocampista del Watford, Etienne Capoue, ha rinnovato fino al 2022. Lo riporta il sito ufficiale del club inglese. Il 29enne, arrivato nel 2015 dal Tottenham, ha collezionato finora 92 presenze e 10 gol con la maglia del club inglese.



