UFFICIALE: Watford, Dja Djé Djé si trasferisce in prestito al Lens

Il Watford ha ufficializzato tramite un comunicato il passaggio di Brice Dja Djé Djé al Lens. Il 27enne terzino ivoriano si trasferisce in Ligue 2 in prestito fino al termine della stagione.



