UFFICIALE: Watford, esercitata l'opzione per il rinnovo di Britos

Il Watford ha esercitato l'opzione per il rinnovo di un anno dell'ex difensore del Napoli Miguel Britos. Il giocatore, che ha disputato 68 partite con gli Hornets, vestirà la maglia del club londinese fino a giugno 2019. Allo stesso tempo, non è stato rinnovato il contratto di Brandon Mason e Charlie Rowan.

#watfordfc's retained list following the end of the 2017/18 season has been confirmed.

Among the headlines, the Hornets have exercised the one-year option on Miguel Britos' contract.

More here ⤵️https://t.co/PIJYSPlztg pic.twitter.com/QOZIgOuwKE

31 maggio 2018