UFFICIALE: Watford, esonerato il tecnico Marco Silva

Il Watford ha esonerato Marco Silva. Come riportano i canali ufficiali degli Hornets, l'approccio di un altro club (l'Everton) ha minato le fondamenta del lavoro del tecnico portoghese, reduce da sette sconfitte in poco più di un mese, e la società ha optato quindi per un drastico cambio in panchina.

