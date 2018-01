UFFICIALE: Watford, rinnova l'ex Roma Holebas

Con una nota sul proprio sito ufficiale il Watford comunica il rinnovo contrattuale di José Holebas. L'ex terzino della Roma, 33 anni, si è legato agli hornets fino al 30 giugno 2020.

📝 | OFFICIAL: #watfordfc defender Jose Holebas has signed a new two-year contract to remain at Vicarage Road until the summer of 2020.

➡️ https://t.co/7gnu4K1m0Y pic.twitter.com/MS4zt1jP2K

— Watford FC (@WatfordFC) 8 gennaio 2018