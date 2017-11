Nuovo contratto per Sam Field. Il giovane centrocampista inglese, nazionale Under 19, ha firmato quest'oggi il rinnovo fino al 2020. Questo il tweet del West Bromwich Albion:

One of our own has extended his Hawthorns stay...

Congratulations, Sam!#WBAhttps://t.co/jhkSP9rx1L

— West Bromwich Albion (@WBA) 1 novembre 2017