UFFICIALE: West Bromwich Albion, Pardew non è più l'allenatore

Con una nota sul proprio sito ufficiale il West Bromwich Albion comunica di aver trovato un accordo con il tecnico Alan Pardew per la risoluzione del contratto. In attesa di ulteriori novità alla guida del WBA andrà momentaneamente il tecnico delle riserve Darren Moore. Quando mancano 6 giornate alla fine della Premier League i baggies, reduci da 8 sconfitte consecutive, sono ultimi in classifica a 10 punti dalla quota salvezza. Pardew lascia dopo quattro mesi: il tecnico aveva rimpiazzato a fine novembre Tony Pulis.