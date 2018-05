UFFICIALE: West Ham, David Moyes lascia la panchina del club

Adesso è ufficiale: David Moyes non è più l'allenatore del West Ham. Arrivato sulla panchina degli Hammers lo scorso novembre, Moyes aveva firmato un contratto fino a giugno di quest'anno. Assieme al tecnico, lasciano il club anche tutti i suoi assistenti. Il West Ham, si legge nel comunicato, si riserva qualsiasi ulteriore commento fino alla nomina del nuovo allenatore.



"I would like to place on record my sincere thanks to David Moyes and his staff for achieving the target of keeping West Ham United in the Premier League." - Joint-Chairman David Sullivanhttps://t.co/GOROcGkLyn

— West Ham United (@WestHamUtd) 16 maggio 2018