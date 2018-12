Il West Ham ha comunicato di aver attivato l'opzione per il rinnovo automatico del contratto del proprio capitano, Mark Noble, fino al 2021 (il precedente accordo scadeva nel 2020). Il centrocampista classe '87 finora vanta oltre 400 presenze e 51 gol con la maglia degli Hammers.



"I’ve always said I wanted to be at this club and I think we’re moving in the right direction, so it was the right time to do it."https://t.co/JCEVmWtp0c

