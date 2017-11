David Moyes è il nuovo tecnico del West Ham. L'ex allenatore del Manchester United, prende il posto dell'esonerato Slaven Bilic fino al termine della stagione in corso. A renderlo noto è il profilo Twitter del club londinese.

West Ham United can confirm the appointment of David Moyes as the Club’s manager. pic.twitter.com/AIOWnHWn27

— West Ham United (@WestHamUtd) 7 novembre 2017