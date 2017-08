UFFICIALE: Zenit, ecco la firma di Emiliano Rigoni: contratto fino al 2021

Il centrocampista offensivo Emiliano Rigoni, 11 gol nell'ultimo campionato argentino con la maglia dell'Independiente, ha firmato un contratto fino al 2021 con lo Zenit.

Emiliano Rigoni joins us on a 4-year contract and makes it 🇦🇷✖️5️⃣ here at Zenit!

📝https://t.co/7HkmGIroun pic.twitter.com/y0gpeeglwV

— FC Zenit in English (@fczenit_en) 23 agosto 2017