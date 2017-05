Mircea Lucescu non è più il tecnico dello Zenit San Pietroburgo. La società infatti ha deciso di risolvere il contratto dell'allenatore che ha guidato il club russo per due stagioni.

Mircea Lucescu has left Zenit. The club thank him for all his hard work. https://t.co/iIPaX8RnHc pic.twitter.com/TVqmJ3KOX2

— FC Zenit in English (@fczenit_en) 28 maggio 2017