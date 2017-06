UFFICIALE: Zenit San Pietroburgo, Noboa primo acquisto dell'era Mancini

E' Christian Noboa il primo acquisto dello Zenit San Pietroburgo targato Roberto Mancini. Il club russo ha infatti ufficializzato l'arrivo del centrocampista dal Rostov: "E' impossibile rifiutare l'offerta di un club come lo Zenit", ha detto Noboa al sito ufficiale del club.

