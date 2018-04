Un po' trequartista un po' goleador: Firmino, il perfetto interprete di Klopp

© foto di www.imagephotoagency.it

Nella notte di Anfield la scena è stata tutta per Momo Salah: del resto due gol uno più bello dell'altro e due assist in una semifinale di Champions, peraltro contro l'ex squadra non possono che eleggerlo a man of the match. Ma è da sottolineare anche la prestazione di Roberto Firmino, vero interprete del ruolo di centravanti moderno, capace di essere incisivo sottoporta (e le due reti di ieri lo testimoniano) ma anche come trequartista a innescare le schegge Salah e Mané. Finalizzatore ma anche costruttore di manovra, anello di una catena che parte da Henderson e prosegue con lui: guardate l'assist per Mané sullo 0-0 o quello vincente per Salah che è valso il 2-0. Un elemento fondamentale per il gioco velocissimo di Klopp nonché decisivo a contribuire alla crescita esponenziale a livello realizzativo di Salah. Immaginatevelo anche al Mondiale, con giocatori come Douglas Costa, Coutinho e Neymar ai suoi lati.