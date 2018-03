United-Chelsea, panchine girevoli: PSG su Mourinho, blues su L.Enrique

© foto di Imago/Image Sport

Se il Chelsea è praticamente certo di divorziare da Antonio Conte, anche il Manchester United sta pensando di salutare José Mourinho al termine della stagione. Tuttosport scrive che l'ex tecnico dell'Inter potrebbe pagare a caro prezzo l'eliminazione agli ottavi di Champions League, col Paris Saint-Germain alla finestra per assicurarsi lo Special One. I nomi per sostituirlo sono i soliti, da Carlo Ancelotti a Luis Enrique passando per Diego Pablo Simeone. I blues, intanto, pensano proprio allo spagnolo ex Barcellona per sostituire il tecnico ex Juventus.